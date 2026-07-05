Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Halkevi Gençlik Merkezi, şiirin zarafeti ve müziğin ritmini aynı sahnede buluşturan bir konsere ev sahipliği yaptı. Sanatölye yıl sonu konserinde birbirinden başarılı performanslarıyla kulakların pasını silen öğrenciler, sanat dolu gösterileriyle büyük beğeni topladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi; içerisinde bulunan modern kütüphane, müzik ve tiyatro sınıfları, sanat kulüpleri, hobi atölyeleri, Genç Sahne, özenli ortamı ve sunduğu hizmetlerle kısa sürede gençlerin buluşma noktası olmayı başardı. Halkevi Gençlik Merkezi'nde, eğitimlerden atölyelere, sosyal etkinliklerden kültürel faaliyetlere, edebiyat buluşmalarından felsefe okumalarına, tasarımdan sahne sanatlarına, müzikten görsel sanatlara kadar dopdolu bir dönem geçiren gençler hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Kocaeli Büyükşehir'in gençlere armağanı olan Halkevi Gençlik Merkezi'nde sanatla dolu bir dönemin daha sonuna gelinirken, öğrenciler bir yıl boyunca emekle, tutkuyla ve sanatın ilhamıyla hazırladığı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

SANATÖLYE YIL SONU KONSERİ MEST ETTİ

Kocaeli'de gençliğin yeni cazibe merkezi olan Halkevi Gençlik Merkezi'nde şiirin söze kattığı anlam, müziğin ruha dokunan ezgileriyle aynı sahnede hayat buldu. Bir yıl boyunca emekle hazırlanan performanslar Sanatölye yıl sonu konserinde dinleyicilerle buluştu. Bu kapsamda her eser, sanatın birleştiren gücünü ve duyguların en güzel ifadesini sahneye taşıdı.

Türk müziğinin ve şiirin zengin kültürel mirasını üniversite gençliğiyle buluşturmak ve öğrencilerin sanatsal üretimlerine sahne oluşturma amacıyla düzenlenen programda, Akademi Üniversite Sanat Atölyesi korosunun seslendirdiği eserler ve ardından sahne alan müzik grubunun performansları katılımcılara estetik, samimi ve kültürel bir atmosfer sundu. Gençlerin müzik ve şiir aracılığıyla ortak duygularda buluşmasını sağlayan program, geleneksel ve modern yorumlarla Türk müziğine dair bağları güçlendirdi.