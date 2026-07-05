Tam 83 yıl önce kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu; resmi törenler, festivaller, konserler gibi pek çok farklı etkinlikle İzmir'in tarihine müzikle eşlik ediyor. 43 kişilik ekipte, yılları deviren müzisyenlerin yanı sıra pek çok genç müzisyen de yer alıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 64 kişilik bir ekiple 1943 yılında kuruldu. Aradan geçen 83 yılda İzmir'in tarihine tanıklık eden bando; kimi zaman İzmir Enternasyonal Fuarı açılışlarında, kimi zaman İzmirlilerin gurur günü olan 9 Eylül kutlamalarında, kimi zaman da sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan konserlerde iz bıraktı.

Neredeyse bir asırlık geçmişe sahip bu köklü yapı, bünyesinde görev yapan binlerce müzisyeni emekliliğe uğurlarken, yeni nesil sanatçılar için de bir yuva oldu. 1943 yılında 64 kişilik bir ekiple kurulan bando, bugün 43 kişilik kadrosuyla çalışmalarını sürdürüyor. Bandoda 41. yılını dolduran Şenol Şentürk şefliğinde İzmir'in dört bir yanına ezgilerini duyuran bando ekibi, genç nesil müzisyenlerin varlığı ile köklü geleneğini geleceğe taşımaya devam ediyor. Bando biriminin 'meşkhane' bölümü; flüt, trompet, obua gibi farklı enstrümanların dile geldiği prova anlarına şahitlik ederken, büyük bir heyecanla hazırlık yapan müzisyenler ekipmanlarını yanlarına alarak müzik yolculuğuna çıkıyor.

83 YILLIK KIYMETLİ ARŞİV

83 yıllık kurumun yaklaşık yarım asrına tanık olan bando şefi Şenol Şentürk, eski fotoğrafların yer aldığı odasında hem nostalji yolculuğuna çıkıyor hem de mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çok değerli bir arşive sahip olduğunu belirten Şentürk, '1943 yılında kurulan bandomuzda çok değerli ağabeylerimiz, hocalarımız vardı ve İzmir'e çok büyük etkinlikler yapmışlar. Bandonun bu yüzden pek çok yerde bulunmayan bir arşivi bulunur. Ben, 20 Ağustos 1985'te İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında işbaşı yaptım. Bandoda 41 yılı tamamladım. Müzik sevgi işi olduğu için müziği İzmirlilere sunmaktan çok büyük bir zevk alıyoruz. Ben şef olarak görev alsam da klarnet ve saksafon da çalıyorum. Bandomuzda pek çok arkadaşımız birden fazla enstrüman çalıyor. Bandomuzun içinden çıkan Pop Orkestramız var, Metropol Orkestramız var, sadece kadınlardan oluşan bir triomuz da var' dedi.

'ONLARLA ÇALIŞINCA GENÇ KALIYORUM'

Görevi boyunca unutamadığı pek çok anı biriktirdiğini kaydeden Şentürk, 'Özellikle pandemi döneminde insanlar sokağa çıkamazken biz bando ekibi olarak insanların evinin önünde konser veriyorduk. İkiz kardeşler ellerinde Türk bayrağı ile aşağıya inip bana sarılmak isteyip sarılamamıştı. Bazen çaldığımız marşlar karşısında çocukların duygulanıp ağlaması bize inanılmaz duygular yaşatıyor. Ekibe dahil olduğumda 22 yaşındaydım ve babamın yaşında olan ekip üyeleri vardı. Zaten onlara 'baba' derdik. Şimdi yeni nesil de bana şaka yollu 'amca' diyor ama bu durum hoşuma gidiyor. Onlarla çalışınca genç kalıyorum. Gençler de işlerini çok seviyor. Bu kuruma emek veren herkesi sevgiyle anıyoruz. Bu kurum bizim kurumumuz. İzmir'de bando hep var olacak ve İzmirlilere hizmet edecek' diye konuştu.