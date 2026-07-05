Antalya'da Muratpaşa ilçe sakinlerinin günün her saatinde ulaşabildiği 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi, haziran ayında 23 bin 507 çağrıyı yanıtladı. Memnuniyet oranı ise yüzde 95,79'a ulaştı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 7/24 hizmet veren 444 80 07 numaralı Turunç Masa Hattı, Haziran'da 23 bin 507 kez çaldı.

Bu aramalardan 12 bin 253 tanesi kayıt altına alındı. Başvuruların yüzde 82'si 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletilirken, web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından gelen başvuru sayısı bin 730 olarak kaydedildi.

Başvuruların titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Muratpaşa'nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba'dan geldi.

Bin 300 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi'ni, 757 başvuru ile Çağlayan Mahallesi ve 690 başvuru ile Fener Mahallesi takip etti.