İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk defa hayata geçirdiği spor istasyonlarının beşincisi Göztepe'de hizmete alındı. Yurttaşlar, egzersiz ekipmanları ve spor malzemelerinden ücretsiz yararlanmaya başladı. Alan, yeni yapılan tenis kortu ve bakımı yapılan basketbol sahalarıyla adeta bir spor kompleksine dönüştü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi; Kültürpark, Karşıyaka Bostanlı sahili, Buca Hasanağa Parkı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın ardından beşinci spor istasyonunu Göztepe sahilinde açtı. İzmirlileri açık havada ücretsiz spor ekipmanlarıyla buluşturan proje yoğun ilgi görüyor. Göztepe sahilindeki alan, yeni yapılan tenis kortu ve bakımı yapılan basketbol sahalarıyla adeta bir spor kompleksine dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yaygınlaştırdığı yeni nesil spor istasyonlarıyla her yaştan yurttaşın spora kolay erişimini sağlamayı ve aktif yaşam kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Yürüyüşten koşuya, basketboldan tenise, futboldan yogaya kadar birçok branşa yönelik ücretsiz ekipman desteği sunan istasyonlar İzmirlilere açık ve erişilebilir spor olanakları sunuyor.

Yeni nesil spor istasyonu; vatandaşlardan gelen talep üzerine yapılan tenis kortu ve yenilenen basketbol sahaları ile hizmet vermeye başladı. Yeni adreste egzersiz ekipmanlarıyla kuvvet antrenmanları yapılabiliyor, farklı branşlara ait malzemeler de ücretsiz kullanılıyor.

'30 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Yeni spor istasyonuna gelen İzmirliler beklentilerinin karşılandığını ifade etti. Oğuzhan Aytekin, Göztepe'de spor istasyonu açıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek '4-5 senedir aktif spor yapıyorum. İnsanların herhangi bir ücret ödemeden denize yakın böyle bir açık alanda spor yapması çok güzel. İstediğimiz bir şeydi. 30 senedir Güzelyalı'dayım, ilk defa böyle bir şey gördüm. Teşekkür ederim' dedi.

Alanda basketbol da oynanabildiğini, ayrıca tenis kortu yapıldığını söyleyen Aytekin, 'Bu tarafta tenisle ilgili hiçbir şey yoktu. Tabii beni ilgilendiren egzersiz kısmı. Açık havada insanların kendi vücut ağırlıklarıyla çalışabileceği, kendi kondisyonlarını geliştirebileceği bir alan oluşturuldu. Memnunuz. İnsanlar bir spor salonuna para ödemeden, buraya gelerek günlük spor faaliyetlerini rahat rahat yapabilirler. Ben de spor salonuna gidiyordum, artık gitmiyorum' dedi.

Tenis kortunu kullanan Dilara Karabulak ise yeni tesisten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Zemini ve oyun kalitesi çok iyi. Uzun zamandır tenis oynuyorum. Tenis için uygun kort bulmak ve randevu almak genellikle zor oluyor ancak burada bu süreci kolaylıkla tamamladım. Kortun ücretsiz olması da önemli bir avantaj. İlk kez geldim, beklediğimden çok daha güzel bir ortamla karşılaştım. Oynaması gerçekten keyifliydi. Bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ederim' diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Göztepe sahilinde, deniz manzarasına sahip akrilik sert zeminli tenis kortu hizmete açıldı. Çevresi tel örgüyle çevrilen ve aydınlatma altyapısıyla gece kullanımına da uygun hale getirilen kort, sporseverlerin kullanımına sunuldu. Alana yerleştirilen donanımlı açık hava antrenman konteyneri sayesinde vatandaşlar egzersiz ekipmanlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Top, raket ve farklı branşlara ait spor malzemeleri ise kimlik karşılığında ücretsiz olarak ödünç veriliyor. Konteynerde yer alan halat çekme sistemi, ağırlık ekipmanları, direnç bantları ve fonksiyonel antrenman araçlarıyla kullanıcılar deniz manzarası eşliğinde spor yapma imkânı buluyor.

Göztepe'deki spor istasyonu, Kültürpark içerisindeki GYM Container formatında hazırlandı. Kimlik kartlarıyla istediği spor branşının ekipmanına erişebilen yurttaşlar burada açık havada temel kuvvet egzersizlerini yapabiliyor. Tesis içerisinde yer alan ağırlık istasyonları (power rack, direnç lastikleri, battle rope, plyo box) ile yeni nesil fonksiyonel egzersiz imkânları, temel kuvvet egzersizlerini çeşitlendiriliyor. GYM Container formatında hayata geçirilen alanlardaki sponsor desteği de sürdürülebilirlik ve belediye bütçesi açısından önem taşıyor. Bostanlı, Buca ve Bornova'daki istasyonlara da en kısa sürede GYM Container formatının eklenmesi planlanıyor. İstasyonlar yaz sezonunda pazartesi - cumartesi günleri 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor.