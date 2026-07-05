İzmir Bornova Belediyesi, Türkiye'nin lezzet mirasını korumak ve kadın üreticilerin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla düzenlediği Reçel Festivali için eğitim ve girdi desteklerini hızlandırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Türkiye'nin lezzet mirasını korumak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla düzenlediği Reçel Festivali'nin 2026 yılı hazırlıklarına kadın üreticilere yönelik eğitim ve girdi destekleriyle hız verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel üretimi ve kadın emeğini odağa alan çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi Bornova Belediyesi, festivalde üretim yapacak her kadına 50 adet cam kavanoz ve 15 kilogram toz şeker desteğini ücretsiz olarak ulaştırdı.

YAKAKÖY'DE KARADUT KOKULU ATÖLYE

Festival hazırlıkları kapsamında, Bornova Belediyesi Tarımsay Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Yakaköy Mahallesi'nde kadın üreticilerle bir araya gelerek kapsamlı bir 'Karadut Reçeli Yapımı Atölyesi' gerçekleştirdi. Festival tarihine kadar kesintisiz devam edecek olan uygulamalı eğitim serisinin bu ilk durağında, kadınlar kazan başına geçerek üretimin tüm inceliklerini uzmanlarından öğrendi.

Atölyede şu başlıklar ele alındı:

· Reçel Yapım Teknikleri ve Pişirme Yöntemleri

· Gıda Hijyeni ve Sanitasyon Kuralları

· Doğru Kıvam ve Şekerin Dengelenmesi

· Ürün Kalitesini Artırma Pratikleri: Reçellerin raf ömrünü uzatacak ve lezzet kalitesini zirveye çıkaracak pratik ipuçları.

Katılımcı kadınlar, aldıkları teorik bilgileri kazan başında uygulamalı olarak deneyimleyerek hem kaliteli üretim tekniklerini pekiştirdi hem de festival öncesinde moral depoladı.