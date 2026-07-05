Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesinde sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için 9 bin metrekarelik güzergâhta yol çizgilerini yeniledi. Çalışmalar kapsamında 1 mm kalınlığında 4 bin 890 metrekare, 1,5 mm kalınlığında ise bin 350 metrekare yüksek dayanımlı termoplastik yol çizgi boyası kullanıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek amacıyla yol bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik güvenliğini artıran uygulamalarıyla dikkat çeken Büyükşehir, yol çizgi yenileme çalışmaları kapsamında yüksek görünürlük sağlayan termoplastik yol çizgi boyamaları ile hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ulaşım standartlarını yükseltiyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi ile Demiryolu Caddesi'nde toplam 9 bin metre uzunluğundaki güzergâhta yol çizgilerini yeniledi. Yapılan çalışmalarda 1 mm kalınlığında 4 bin 890 metrekare, 1,5 mm kalınlığında ise 1.350 metrekare yüksek dayanımlı termoplastik yol çizgi boyası kullanıldı.

YOLLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRAN DOKUNUŞ

Gece görüşünü artıran reflektif özelliği sayesinde sürücülerin yol işaretlemelerini daha net görmesine imkân tanıyan uygulama, özellikle gece sürüşlerinde güvenli ve konforlu ulaşımı destekliyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol çizgi çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürürken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bu çalışmalarla hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.