Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çocuk oyun grubu çalışmalarına Gölcük Ulaşlı Sahili'nde de aralıksız devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanan oyun alanı, sahile gelen çocuklara eğlenceli bir oyun ortamı sunacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çocuk oyun grubu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca çocukların güvenli bir ortamda oyun oynayarak kaliteli vakit geçirebilmesi amacıyla Ulaşlı Sahili'nde hazırlanan oyun alanı, ailelerin de rahatlıkla kullanabileceği modern bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Dayanıklı ve güvenli ekipmanlarla donatılan park, bölge sakinlerine yeni bir buluşma noktası sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yalnızca Ulaşlı Sahili'nde değil, kentin birçok noktasında yeni çocuk oyun grupları kazandırmaya devam ediyor. Yeşil alanlar ve parklar modern oyun ekipmanlarıyla zenginleştirilirken, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak yaşam alanları oluşturuluyor.

BAKIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ AKSATILMIYOR

Büyükşehir ekipleri, yapımı tamamlanan park ve oyun gruplarında bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını da periyodik olarak sürdürüyor. Böylelikle mevcut parkların uzun ömürlü olması ve vatandaşların güvenle kullanabilmesi hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk dostu projeleri ve yeşil alan yatırımlarıyla daha yaşanabilir bir Kocaeli hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.