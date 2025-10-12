Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, antik kentin dar sokaklarını sanatın büyüsüyle buluşturdu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında kentin farklı noktalarında resim, seramik, heykel, keçe ve fotoğraf atölyeleri düzenlenirken; sergiler, sokak performansları ve dans gösterileri Kaleiçi'nin dört bir yanını sanatla doldurdu.

Katılımcılar hem ürettikleri eserlerle festivale renk kattı, hem de antik kentin tarihî atmosferinde sanatın farklı dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

LİKYA'NIN ATLARI ÜÇ KAPILAR'DA HAYAT BULDU

Festival kapsamında Kaleiçi'nde en dikkat çeken etkinliklerden biri, Hadrian Kapısı önünde gerçekleştirilen 'Likya'nın Atları: Devam Eden Bir Yolculuk' adlı heykel çalıştayı oldu. Heykeltıraş Cem Güney Çevikbaş, eserini kentin simge noktalarından biri olan Üç Kapılar'da şekillendirdi. Çeşitli aşamalardan geçen at heykelini törpüleyip biçimlendiren sanatçı, izleyicilere yaratım sürecini canlı olarak sundu. Ortaya çıkan etkileyici eser, festival boyunca bölgeyi ziyaret eden kent sakinlerinin fotoğraf çektirmek için durakladığı bir uğrak noktası oldu.

Kaleiçi OldTown Festivali'nin 10'uncu yılına özel olarak, iki yıldır üzerinde çalıştığı 'Likya'nın Atları' projesini tarihi kent merkezi Kaleiçi'ne taşıyan heykeltıraş Cem Güvenbaş, eserini kent sakinlerinin gözleri önünde şekillendirdi. Güvenbaş, 'Bir heykelin yapım sürecini ziyaretçilerimizle paylaşmak için hızlı kuruyan alçıyla performans çalışması gerçekleştiriyoruz' dedi.

ÜÇ KAPILAR'DA GÜNEŞ BASKI DENEYİMİ

Festivalde yoğun ilgi gören etkinliklerden biri de Üç Kapılar'da gerçekleştirilen güneş baskı çalışması oldu. Fotoğrafların karanlık odada bekletilme sürecini anımsatan bu atölyede, katılımcılar önce güneş ışığıyla renk değiştiren özel bir kimyasalı kâğıtlarının üzerine sürdü. Ardından, kâğıtların üzerine resimlerinde yer almasını istedikleri çiçekleri ve portreleri yerleştirerek, çalışmalarını yaklaşık 10 dakika boyunca Hadrian Kapısı'nın altında güneşlendirdi.Bu sürecin ardından kâğıtlar, koyu mavi tonunu alana kadar suda bekletildi. Eserler daha sonra Üç Kapılar girişine asılarak kurumaya bırakıldı.

Halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda kent sakininin ilgisini çekti. Katılımcılar hem denemeler yaptı hem de kendi sanat eserlerini oluşturmanın keyfini yaşadı.

Güneş baskı atölyesine katılanlardan Fehime Demircan, uygulamanın yapım aşamalarını paylaştı. Demircan, 'İlk kez böyle bir çalışmaya katıldım. Çok ilgimi çekti. Günlük hayatımda hobi olarak yapabilirim. Öğrenmenin yaşı yok' diye konuştu.

ANTİK KENTTE ROMA ESİNTİSİ

Festivalde, birbirinden renkli sergilerin yanı sıra dans gösterileri de büyük ilgi gördü.

Etkinliklere hareket ve tarihî bir renk katan gençler, eski Roma dönemi kıyafetleriyle Üç Kapılar'a inerek antik kenti adeta asırlar öncesine taşıdı.

Hadrian Kapısı önünde gerçekleştirilen fotoğraf çekimi, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Gençlerin Roma kostümleriyle yaptığı bu performans, izleyenlere tarihin büyülü atmosferini yeniden yaşattı.