Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Mardin ayağında sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, güçlü sesi, enerjik performansı ve duygu yüklü mesajlarıyla binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin en dikkat çeken anı ise Haluk Levent'in Filistin halkına destek mesajı oldu.

MARDİN (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Mardin ayağında sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, enerjik performansı ve geniş repertuvarıyla on binlerce hayranını coşturdu.

Festivalin 6'ncı gününde Fuar Alanı'nda gerçekleşen konserde Levent, 'Uçak', 'Aşkın Mapushane', 'Dağlar' gibi sevilen şarkılarını Mardinlilerle birlikte seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı. Hareketli türküleriyle izleyicileri harekete geçiren sanatçı, sahneye davet ettiği hayranlarıyla halay çekerek geceye neşe kattı.

Levent, sosyal medyadan kendisine mesaj atarak 'Elfida' şarkısını birlikte söylemek isteyen engelli hayranı Sultan'ı da unutmadı.

Sahneye inerek Sultan'ın yanına giden sanatçı, genç kızla gerçekleştirdiği duygusal düetle izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Konserin en dikkat çeken anlarından biri, Levent'in Filistin mücadelesine verdiği destek oldu.

'GAZZE'DE BARIŞ OLDU DİYORLAR, BEN BÖYLE BİR BARIŞI TANIMIYORUM'

Duygusal bir konuşma yapan sanatçı Haluk Levent, 'Bizler burada eğlenirken başka bir yerde bombalar patlıyor, insanlar, çocuklar öldürülüyor. Gazze'de barış oldu diyorlar, ben böyle bir barışı tanımıyorum. On binlerce insanı, küçücük çocukları katledeceksin, sonra barış planı yapacaksın. Netanyahu hükümetine zerre güvenim yok. Gazze'de çocuklar paramparça oldu. Onları saygıyla anıyoruz. Kahrolsun Netanyahu. Bu bir soykırım ve bu soykırımı lanetliyoruz' sözleriyle Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Hem müzikal hem de insani duruşuyla büyük beğeni toplayan Haluk Levent, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde izleyicilere hem coşku dolu hem de düşündürücü bir gece yaşattı.