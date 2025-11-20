Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 21-23 Kasım tarihlerinde 10'uncusunu düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri kapsamında 'Sanat, Nereye?' sergisi açılacak.

ANTALYA (İGFA) - Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu'nun yaptığı sergi, 21 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 43 ressamın eserlerinden oluşuyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Edebiyat Günleri'nin 10 yıldır kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Etkinliğin, edebiyatı farklı sanat disiplinleriyle bir araya getirerek özgün bir paylaşım alanı yarattığını vurgulayan Başkan Uysal, 'Bu kapsamda düzenlenen sergiler, sanatçıların üretimlerini yalnızca okumakla değil, görsel olarak da deneyimlemekle mümkün kılıyor' dedi.

Küratör İbrahim Karaoğlu ise farklı kuşaklardan sanatçıların katılımıyla hazırlanan serginin, Antalya Edebiyat Günleri'nin son yıllardaki temasıyla bütünlük oluşturduğunu belirtti. Karaoğlu, 'Sergi, sanatçıların hem bugüne hem de geleceğe dair izlerini yansıtan bir seçki sunuyor' dedi.

'Sanat, Nereye?' sergisi, 21 Kasım - 21 Aralık 2025 tarihleri arasında bir ay boyunca ziyarete açık olacak. Sergi ücretsiz gezilebilecek.

EDEBİYAT GÜNLERİ KALEİÇİ'NDE

Diğer yandan Antalya Edebiyat Günleri, 10'uncu yılında yaşayan antik kent Kaleiçi'nde şairleri buluşturacak. Abdülkadir Budak, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, aynı zamanda etkinliğin gönüllü sanat yönetmenliğini yapan Ferruh Tunç, Mawar Marzuki, Nazmi Ağıl, Neşe Yaşın, Yunus Koray, Tarık Günersel ve Tuğrul Keskin Kaleiçi'nde şiirlerini seslendirecek. Hesapçı ve Hıdırlık sokaklarının kesiştiği noktada düzenlenecek 'Şairler Kaleiçi'nde' başlıklı dinleti saat 14.00'te başlayacak.