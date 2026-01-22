Bugüne kadar Senfoni Gecesi, Cabaret Night, Frida gibi farklı konseptlerde özel geceler gerçekleştiren Sanart BUSADER, bu sefer konuklarını Moulin rouge konseptiyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Podyum Sahne'de düzenlenen etkinliğe; BUSADER Federasyon Başkanı Zerrin Özgüle ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa BUSADER Başkanı Fatma Akalp ve üyeleri ile Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün, dernek üye ve konukları katıldı.

Sanart BUSADER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Alagöz'ün açılış konuşmasıyla başlayan gecede ilk olarak söz alan Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün 'Konsept gecelerimizi oluştururken bir anlam ve duruşu olan tarzları seçiyoruz. Moulin Rouge'u seçme nedenimiz, sanatta bir dönüm noktası olmasıdır. Sanatı elitlerin ellerinden alıp halkın duygularına veren Moulin Rouge, bugünkü multidisipliner performans sanatının atası olup, sanatın ruhunu özgürleştirmesi ile dikkat çeker. Bu akşam yine yoğun ilgi göstererek yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Sanatı daha yaygın hale getirmek üzere çalışmalarımız sürüyor; bu dönem farklı sivil toplum kuruluşları işbirliği projelerini önemsiyoruz, bu doğrultuda gerçekleşecek farklı etkinliklerimiz var' dedi.

Kurucu Başkan Uğurgün yakın zamanda yayına geçecek yeni sanat kanalı AURA Art Mag'ın da ilk kez duyurusunu yaptı.

Sanart BUSADER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Alagöz ile birlikte yürütecekleri yeni mecralarında sanata dar ne varsa yayında olacağını belirtti. Sinem Uğurgün, 'AURA Art Mag ile beraber, sanatı daha keyifli, anlaşılabilir ve eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Dans şovlarının damga vurduğu gecede DJ ve ritm performansları da yer aldı.

Görsel şovlar, sanatsal performanslar ve özel detaylarla ile bezenen gece, konukların büyük beğenisini kazandı.