Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni bu hafta 171 gündem maddesiyle toplandı. Toplantıda trafik kurallarını ihlal eden ve yolcu huzurunu bozan 164 şoföre 484 bin 292 TL idari para cezası verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık encümen toplantısında 171 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda İzmit'te bulunan kafeterya ve çay ocağı kiralama ihaleleri yapılırken, trafik denetimleri kapsamında şoförlere yazılan para cezaları da onaylandı. Ayrıca hâle bildirim yapmadan ürün getiren bir kişiye uygulanan ceza da encümenden geçti.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi No:1/2 adresinde bulunan Yahya Kaptan Ferruh Duygu Spor Tesisi kafeterya yeri 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. İhaleye katılan tek istekli 2 milyon 200 bin teklif sundu. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak No:2 adresinde bulunan Batı Bölgesi Hal Tesisindeki 39 Nolu çay ocağı için yapılan ihaleye ise yine tek istekli katılarak 11 bin TL teklif verdi.

164 SÜRÜCÜYE 484 BİN 292 TL CEZA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 164 sürücüye toplam 484 bin 292 TL idari para cezası uygulanması onaylandı. Denetimlerde; sefer sırasında sigara içme, durakta bekleyen yolcuyu almama, tehlikeli araç kullanma, yüksek sesle radyo dinleme, kendi durağı dışında çalışma, yolcuya kötü muamelede bulunma ve koltuk sayısından fazla yolcu alma gibi ihlaller tespit edildi. Encümen toplantısında ayrıca, hâle bildirim yapmadan ürün getirdiği belirlenen bir kişiye verilen 54 bin 512 TL idari para cezası da onaylandı.