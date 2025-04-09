Samsun'da farklı okullarda görev yapan 47 öğretmenin kurduğu "Maarif Orkestrası" ilk konserini verdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Öğretmenler Odası Buluşmaları"nda ortaya çıkan fikirle, Samsun'da farklı okullarda görev yapan 47 öğretmen "Maarif Orkestrası"nı kurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre her hafta Salı günleri bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştiren öğretmenler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak ilk konserlerini verdi.

Maarif Orkestrası, koro, senfonik türküler, modern pop ve caz eserlerinden oluşan zengin bir repertuvarla sanatseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Orkestra şefi Hasan Erdem Avcı, çoğunluğu müzik öğretmeni 47 kişiyle orkestrayı kurduklarını belirterek, "İçimizde farklı branşlardan öğretmenler de var. O yüzden öğretmenlerimizin çoğu bu işe hazırlıklıydı. Onun için 10 Aralık'tan bu yana süreci hızlandırmamız gerekti. Solist arkadaşlarımızla birlikte 47 kişilik ekibiz. Elimizden geleni yaptık, ilk konserimizi verdik. Arkasından yine bu ay içinde 2 konser daha vereceğiz. Bu konserleri Millî Eğitim Bakanlığımız adına vereceğiz." dedi.

Bakanlığın sanata verdiği önemin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Şef Avcı, "Millî Eğitim Bakanımıza bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz her hafta yaptığımız provalara eksizsiz katıldı hatta ekstra çalışmalarımıza bile katıldılar. Ailelerinden bize zaman oluşturdular. İlk konserimizin içeriği senfonik türküler düzenlemesiydi. Cazdan da popüler müzikleri seslendireceğiz. Evrensel kültürünün dokunuşları da olacak güzel bir repertuvar oluşturduk." diye konuştu.

Samsun Maarif Orkestrası İl Koordinatörü Can Gökdemir ise, Bakan Tekin'in talimatı ile orkestranın kurulduğu hatırlatarak, "Mutlu öğretmen, mutlu gelecek sloganıyla orkestrayı kurduk. 47 öğretmen arkadaşımızla 10 Aralık'ta başlayan orkestra çalışmaları sonucunda ilk konserimizi verdik." dedi.

Müzik öğretmeni Gamze Civelek ise orkestraya davet edildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, müzik öğretmenleri ile bu organizasyonun içinde olmalarının kendilerini eğlendirdiğini söyledi.