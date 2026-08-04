Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği belirtilirken, görüşmeye ilişkin fotoğraf da kamuoyuyla paylaşıldı.

Hatırlanacağı gibi bugünkü 2026 yılı YAŞ kararları doğrultusunda Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesine karar verilmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atanmıştı.