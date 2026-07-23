Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Miliç Sahili'nde yapımı süren Kadınlar Plajı ve Havuzu Projesi açılış için gün sayıyor.

SAMSUN (İGFA) - Doğal güzelliğiyle Karadeniz'in en gözde sahillerinden biri olan Miliç, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımıyla yeni bir kimlik kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Terme ilçesi sınırlarında bulunan Miliç Sahili'nde modern mimarisi, estetik peyzaj düzenlemeleri ve nitelikli sosyal donatılarıyla dikkat çeken Kadınlar Plajı ve Havuzu projesini hayata geçiriyor.

Hem sosyal yaşamı güçlendirecek hem de deniz turizmine katkı sunacak önemli proje Ağustos ayında ziyaretçilerine kapılarını açacak.

HER DETAY ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Kadınların güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda denizin ve sosyal yaşamın keyfini çıkarabilmesi amacıyla tasarlanan tesis, kapsamlı bir yaşam merkezi olma özelliği ile de dikkat çekiyor.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede 17 bin metrekare yeşil alan, 5 bin metrekare otopark, bin 200 metrekare çocuk oyun alanı, 800 metrekare spor alanı, kadınlara özel plaj, yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, kafe, dinlenme alanları, duş ve soyunma kabinleri yer alıyor.

MİLİÇ, İSMİNDEN DAHA FAZLA SÖZ ETTİRECEK

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Karadeniz'in en uzun ve en doğal kıyılarından biri olan Miliç Sahili'nde güzel bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Deniz, doğa ve sosyal yaşamı aynı noktada buluşturacak bir çalışma. Miliç Kadınlar Plajı ve Havuzu projesinde çalışmalar tamamlanmak üzere. En kısa sürede hemşehrilerimizi ağırlamaya başlayacak. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği bu proje, Miliç Sahili'nin turizm potansiyeline de önemli katkı sağlayacak. Bölgenin en önemli sahil destinasyonlarından biri olan Miliç Sahili bu proje ile isminden daha fazla söz ettirecek' dedi.