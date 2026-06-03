Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Terme Miliç Tesisleri Düğün Salonu hizmete açıldı.

SAMSUN (İGFA) - 17 ilçede her alanda önemli çalışmalara imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme'de de ulaşımdan altyapıya üstyapıdan sosyal donatı alanlarına birçok alanda yatırımlarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Terme'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında Miliç Sahili'nde önemli dokunuşlar gerçekleştiriyor. Sahilin güzelliğini taçlandıracak Kadınlar Plajı Projesi ve Terme Evi restorasyonu hızla sürerken Miliç Düğün Salonu'nda ise çalışmalar tamamlandı.

MİLİÇ DÜĞÜN SALONU YENİ YÜZÜYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sosyal ve kültürel etkinliklerin daha modern ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yenilenen düğün salonunda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında salonun iç ve dış bölümleri yenilenirken, teknik altyapı güçlendirilerek kullanım alanları daha işlevsel hale getirildi. Yeni yüzüyle adeta göz kamaştıran Terme Miliç Tesisleri Düğün Salonu restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Miliç Düğün Salonu düğün, nişan, kına gecesi, toplantı ve çeşitli organizasyonlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.