Antalya Muratpaşa Belediyesi, Türk Cumhuriyetleriyle yerel yönetimler düzeyindeki ilişkilerini geliştirmek amacıyla Kırgızistan'ın Tokmok kentiyle kardeş şehir olmaya hazırlanıyor. İki belediye arasındaki Kardeş Şehir Protokolü'nün, 1-6 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları sırasında imzalanması planlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Kardeş şehir sürecine ilişkin ilk görüşme, Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosluğunun girişimi ve koordinasyonunda çevrim içi gerçekleştirildi. Toplantıya Kırgızistan'ın Antalya Başkonsolosu Bakıt Kadirov, Antalya Konsolosu Amantur Abdulkasimov, Tokmok Belediye Başkanı Kutpidin Şakirov, Tokmok Belediyesi Genel Sekreteri Temirlan Kamalov ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal katıldı.

Görüşmede, Muratpaşa ile Tokmok arasında kültür, turizm, spor, gençlik, eğitim ve yerel yönetim alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ele alındı. Taraflar, iki kent arasındaki ilişkilerin kurumsal bir zemine taşınması ve karşılıklı deneyim paylaşımının artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

PROTOKOL KIRGIZİSTAN'DA İMZALANACAK

Tokmok Belediye Başkanı Şakirov, Başkan Uysal'ı 1-6 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'da düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları'na davet etti. Ziyaret kapsamında Muratpaşa ile Tokmok arasında Kardeş Şehir Protokolü'nün imzalanması öngörülüyor. Başkan Uysal da Şakirov ve beraberindeki heyeti, Muratpaşa Belediyesi tarafından 8-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 11'inci Kaleiçi Old Town Festivali'ne davet etti.