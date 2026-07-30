Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan kadınları kentin değerleriyle buluşturmaya devam ediyor. Çivril etabının ardından hayata geçirilen Kale gezileri kapsamında kadınlar, İnceğiz Kanyonu'nun büyüleyici doğasını ve Kale Seyir Tepesi'ni keşfederek unutulmaz bir gün yaşadı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar için hayata geçirdiği 'Birlikte Geziyor, Birlikte Tanıyor, Birlikte Güçleniyoruz' projesi tüm hızıyla sürüyor. Çivril'in ardından şimdi de Kale ilçesine düzenlenen turlarla, kırsaldaki kadınlar kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle buluşmaya devam ediyor. 7 Ağustos'a kadar sürecek olan program kapsamında, Denizli'nin farklı ilçelerinden gelen kadınlar Kale'nin eşsiz güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.



İnceğiz Kanyonu ve Seyir Tepesi'nde keyifli bir gün



Proje kapsamında Kale'ye gelen kadınlar, ilk olarak bölgenin saklı cennetlerinden biri olan İnceğiz Kanyonu'nu ziyaret etti. Doğayla iç içe vakit geçiren, bol bol hatıra fotoğrafı çeken katılımcılar, kanyonun büyüleyici atmosferine hayran kaldı. Program, Kale Seyir Tepesi ziyaretiyle devam etti. Burada ilçenin muhteşem manzarasını izleme imkânı bulan kadınlar, hem günlük yaşamın stresinden uzaklaştı hem de unutulmaz anlar yaşadı.



'Yeni dostluklar kuruyor, şehrimizi tanıyoruz'



Günlük yaşamın ve tarım sektörünün yoğun temposundan fırsat bularak projeye katılan ev hanımları ve çalışan kadınlar, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Farklı ilçelerden gelen kadınlarla yeni dostluklar kurduklarını belirten katılımcılar, Denizli'nin güzelliklerini keşfetmelerine olanak sağlayan bu anlamlı sosyal proje için Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.



Proje 16 ilçede hız kesmeden sürecek



Kırsaldaki kadınların kenti adım adım keşfettiği bu özel buluşma, önümüzdeki hafta ilçelerindeki katılımcılarla sürecek. Kadınların sosyal yaşama katılımını artırmak, ilçeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve Denizli'nin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla başlatılan proje; Buldan, Güney, Bekilli ve Çallı kadınları Kale'nin güzellikleriyle buluştururken, planlanan takvim doğrultusunda Sarayköy, Babadağ, Çardak, Bozkurt, Çameli, Acıpayam, Baklan, Çivril, Beyağaç, Honaz, Serinhisar ve Tavas ilçelerden katılımcılarla ziyaretler devam edecek.