Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiği 'Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz' etkinliği düzenlenen renkli şenlik ile sona erdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 6 yaş grubu çocukların okula alışmaları için 'Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz' etkinliği düzenledi. Program kapsamında 100 ebeveyn ve 150 ilkokula başlayacak çocuk, 3 hafta süren atölyelerde, drama, farkındalık, orf ritim, yaratıcı okuma ve psikolog oturumlarına katıldı.



Programın kapanışında ise şenlik yapıldı. Görükle Motormeşeler Parkı'ndaki şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, meclis üyeleri, muhtarlar, çocuklar ve ebeveynleri katıldı.

Şenlikte konuşan Başkan Şadi Özdemir, yapılan etkinliklerle çocukların okula hazırlandığını ve ebeveynlerin de bilgilendiğini söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin daha iyi hizmet vermek için çalıştığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Bu kadar güzel çocuklarla ve sizlerle beraber olduğumuz için son derece mutluyum. Çocukların, gülüşleri bir insanın üzerindeki bütün negatif enerjiyi alıyor' dedi.



Konuşmanın ardından çocuklara ve ebeveynlere katılım sertifikaları takdim edildi. Daha sonra eğitmen Nilay Beceren ile çocuklar için dans atölyesi yapıldı.