Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce merkez ilçelerde hayata geçirilen Evde Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri, tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Büyükşehir tarafından Samsun'un 17 ilçesinin tamamına evde yaşlı bakım hizmeti ulaştırılıyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Hayata geçirdiğimiz yeni hizmet noktalarımız ile özellikle merkeze uzak ilçelerde yaşayan ve çeşitli nedenlerle hizmetlere erişmekte zorluk çeken büyüklerimiz de sunduğumuz desteklerden yararlanma imkânı buluyor' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha sağlıklı, güvenli ve konforlu sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen Evde Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri, kapsamının genişletilmesiyle birlikte artık ilin 17 ilçesinin tamamında vatandaşlara ulaştırılıyor.

Daha önce merkez ilçelerde başarıyla sürdürülen hizmetler, ihtiyaçların artması ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 17 ilçeyi de kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi yaşlı vatandaşlara bulundukları yerde, en hızlı ve etkin şekilde ulaşıyor.

Hizmet ağının genişletilmesi kapsamında Havza, Çarşamba ve Bafra'da yeni hizmet noktaları oluşturuldu. Kurulan bu merkezler aracılığıyla Havza ilçesinden Havza, Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık'a; Çarşamba ilçesinden Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık'a; Bafra ilçesinden ise Bafra, Alaçam, 19 Mayıs ve Yakakent'e evde yaşlı bakım hizmetleri daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmaya başlandı.

Evde Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşlara yalnızca sağlık desteği sunulmuyor. Ev temizliği, kişisel bakım, kuaförlük hizmetleri, evde sıcak yemek hazırlanması ve sosyal destek çalışmaları gibi birçok hizmet bir arada sunularak yaşlı bireylerin günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.