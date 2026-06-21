AK Partili Hasan Ünal tarafından merhume annesi Hatice Ünal adına Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen Muharrem Lokması programında matem oruçları açılırken, Kerbela şehitleri dualarla yad edildi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - AK Parti Karşıyaka Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hasan Ünal tarafından, merhume annesi Hatice Ünal adına Harmandalı Cemevi'nde Muharrem Lokması programı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Muharrem matem oruçları açılırken Kerbela şehitleri dualarla anıldı.

Programa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ilçe başkanları, il yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, cemevi başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Bilal Saygılı, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, Hasan Ünal da Muharrem ayının anlam ve önemine dikkat çekti.

Program, dedelerin verdiği gülbang, yapılan dualar ve lokmaların paylaşılmasıyla sona erdi.