Samsun Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen proje, ortaokul öğrencilerine bilim ve doğa deneyimini bir arada sunuyor.

SAMSUN (İGFA) -Samsun Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen 'Bilim Samsun'la Griden Yeşile' projesi bilim ve çevre bilincini bir arada sunan etkinliklerle başladı.

11-14 yaş aralığındaki (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrenciler için hazırlanan proje kapsamında, Samsun il merkezindeki İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinden seçilen 40 öğrenci çeşitli bilimsel etkinliklere katılıyor.

Program, 3 Temmuz'a kadar Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu (Canik Orman Okulu)'nda devam edecek. Proje süresince öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirirken çevre bilinci kazanıyor ve bilimsel gözlem yapma becerilerini geliştiriyor.

Programın öne çıkan etkinlikleri arasında orman ekosistemi incelemeleri, biyomimikri atölyeleri ve sürdürülebilir enerji tasarım çalışmaları yer alıyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ RÜZGARI KÖY OKULUNA TAŞINDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü aracılığıyla çocukları ve gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmaya yönelik çalışmalarını kent merkeziyle sınırlı tutmuyor.

Bu kapsamda Keşif Kampüsü, TÜBİTAK'ın Köy Okullarına Yönelik Destek Programı çerçevesinde Havza ilçesindeki Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

23-25 Haziran tarihleri arasında üç gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, tasarım çalışmalarından eğlenceli atölyelere kadar birçok etkinliğe katıldı.