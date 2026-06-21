Samsun Kültür Yolu Festivali, zengin programıyla başladı. Festivalin açılışına Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin 'Kürk Mantolu Madonna' oyununun dünya prömiyeri damga vururken; atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

SAMSUN (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez sanatseverlerle buluşan Samsun Kültür Yolu Festivali, ilk gününde söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne sanatlarına uzanan zengin programıyla şehri kültür ve sanatla buluşturdu.

Edebiyat dünyasının başyapıtlarından 'Kürk Mantolu Madonna', Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Güçlü dramatik yapısı, sahne kurgusu ve görsel anlatımıyla Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda seyirciyle buluşan oyun, festivalin açılış gününe imzasını attı.

SANATSEVERLER ATÖLYELERDEN SÖYLEŞİLERE UZANAN PROGRAMDA BULUŞTU

Samsun Kültür Yolu Festivali, gelecek nesile taşımayı hedeflediği geleneksel mirası festival programıyla bir araya getirdi.

Söyleşiler kapsamında Çarşamba ilçesiyle özdeşleşen ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel ayakkabıcılık kültürüne odaklanan 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Çarşamba Ayakkabısı' katılımcılarla buluştu. Çarşamba ayakkabısının tarihsel gelişimi, üretim teknikleri ve ustalık geleneğinin anlatıldığı programda ziyaretçiler geleneksel kültür hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden çeşitli atölyeler de yerini aldı. İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi ve Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen Hat, Susuz Bezi ve Bitkisel Örücülük Bereket Süsü atölyelerinde, usta isimler eşliğinde geleneksel sanatların farklı teknikleri uygulamalı olarak tanıtıldı.

Samsun, Kültür Yolu Festivali kapsamında dokuz gün boyunca birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı programda 'Çocuk Köyü'ne de ev sahipliği yapıyor. Doğupark'ta konumlanan Çocuk Köyü, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu gibi etkinlikleri çocukların eğlenceli dünyasına sundu.

Her yaştan profesyonel ve amatör fotoğraf tutkunlarını bir araya getiren 'FotoMaraton Samsun' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinlikleri Saathane Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar gün boyunca Samsun'un tarihi mirasını, kültürel zenginliğini ve günlük yaşamını objektifleriyle kayıt altına alarak renkli kareler yakaladı. Yaratıcı drama ve canlandırma yöntemleriyle çocukların empati kurma, farklı bakış açılarını anlama ve duygularını ifade etme becerilerini destekleyen 'Kütüphanede Drama' etkinliği, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilirken; minikler geleneksel örücülük sanatının inceliklerini 'Bitkisel Örücülük Bereket Süsü Atölyesi' ile Samsun Müzesi'nde keşfetti.