Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir’in, sadece minderdeki zaferleriyle değil, vefası, insan sevgisi ve hayat mücadelesiyle dolu hikayesi, “O Şimdi Ne Yapıyor?” yazı dizisinde ele alındı. Amasya’da mütevazı bir yaşam süren Demir, Saros Körfezi’ne olan hayranlığını ve Keşan’daki dostluklarını anlattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1970 Amasya Suluova doğumlu Mahmut Demir, 1984’te başladığı güreş kariyerinde Türk bayrağını defalarca dalgalandırdı. 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalya, bir milletin gururu oldu.

“Her müsabakaya yüreğimi koydum” diyen Mahmut Demir, güreşi bıraktıktan sonra da durmadı. Şeker kooperatiflerinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı, kurduğu güreş kulübüyle Türkiye ve Avrupa’da şampiyonluklar kazandı.

YALNIZLIĞIN GÖLGESİNDE BİR ŞAMPİYON

Bugün Amasya’daki mütevazı evinde sessiz bir yaşam süren Demir, alkışlardan uzak bir hayat sürüyor.

Halkın düğünlerinde halay çeken, cenazelerinde tabut taşıyan bu insan sevdalısı, “Benim adım kalabalıklar içinde yalnızlık” diyerek duygularını ifade ediyor. Buna rağmen, mücadele azmi ve değerleriyle dimdik ayakta.

KEŞAN’DA DOSTLUK, SAROS’TA HAYRANLIK

Mahmut Demir, Keşan’daki Erikli Pehlivan Otel’in sahibi, yakın dostu Abdullah Ersoy’u sık sık ziyaret ediyor.

Ersoy sayesinde Keşanlılarla tanışan şampiyon, Saros Körfezi’ne olan hayranlığını, “Kendi kendini temizleyen ender körfezlerden biri. Saros’un aşığıyım” sözleriyle dile getirerek tüm Keşanlılara selam gönderdi.