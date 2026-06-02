TFF 3. Lig'e yükselen Gölcükspor'un Başkanı Kadir Özdemir ve yöneticiler, şampiyonluk kupası ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin köklü futbol kulüplerinden Gölcükspor, Bölgesel Amatör Lig Play-Off final maçında Keçiören Bağlumspor'u eleyerek adını 3. Lig'e yazdırdı ve ilimize büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyon takımın Başkanı Kadir Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Şampiyonluk kupasını da beraberinde getiren Kadir Özdemir, bugüne kadar spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Gölcükspor'un şampiyonluk coşkusunu paylaşan ve yönetim kurulunu tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Kentimizin köklü kulüplerinden Gölcükspor, hak ettiği yerde. Kocaeli'ye büyük bir gurur yaşattınız. Gölcükspor'umuza önümüzdeki sezon mücadele edeceği 3. Lig'de gönülden başarılar diliyorum' ifadesini kullandı. Ziyaretin sonunda Kadir Özdemir, isminin yazılı olduğu 41 numaralı Gölcükspor formasını Tahir Büyükakın'a hediye etti.