Keşan'ın spor camiasındaki en büyük gurur kaynaklarından biri olan, Türk futbolunun köklü çınarı Göztepe'nin A Takım Yardımcı Antrenörü Sadık Ahmet Balcı, bayram tatili dolayısıyla geldiği memleketinde İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'i ziyaret etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İzmir ekibinde 13. sezonunu, A Takım seviyesinde ise 4. yılını geride bırakan 33 yaşındaki genç teknik adamla; Kurtuluş İlköğretim Okulu'ndan Süper Lig'e uzanan başarı öyküsünü, Keşanspor'un geleceğini ve Göztepe'nin yeni vizyonunu konuştuk.

'ROL MODELİM YÜKSEL ÇELİK, KEŞANSPOR'DA ÖNÜMÜ AÇAN SERKAN BAYRAKTAR'DIR'

Futbolla nasıl tanıştığını ve Keşan geçmişini anlatan Sadık Ahmet Balcı, temellerin okul takımında atıldığını belirterek mesleki idolünü şu sözlerle paylaştı:

'Ben 1993 yılında Keşan'da doğdum. Futbola başlangıcım Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda oldu. Orada çok değerli beden eğitimi öğretmenimiz Yüksel Çelik vardı, bize futbolu o öğretti. Benim mesleğimdeki asıl rol modelim Yüksel hocamdır; o tam bir eğitmendir. Bizi okul takımına seçti, ardından Keşanspor yetkililerinden Serkan Bayraktar hocamız bizi keşfederek kulübe davet etti. Keşanspor'da birkaç sene eğitim alıp maçlara çıktıktan sonra lise çağında Çanakkale Dardanelspor seçmelerini kazandım ve yatılı olarak profesyonel futbol dünyasına adım attım.'

'FUTBOLA ERKEN VEDA ETTİM AMA ANTRENÖRLÜĞE 19 YAŞINDA BAŞLADIM'

Futbolculuk kariyerinin kulüp içi şanssızlıklar ve bazı moral bozuklukları nedeniyle erken bittiğini dobra bir şekilde itiraf eden Balcı, antrenörlük basamaklarını nasıl tırmandığını genç kardeşlerine rehberlik etmesi amacıyla anlattı:

'Hedeflerim çok yüksek olduğu için futbolculukta bir yol ayrımına girdiğimde moralim bozuldu ve erken yaşta bıraktım. Ancak 2012 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi bölümünü kazandım. Daha birinci sınıftayken, diğer arkadaşlarım üniversitenin tadını çıkarırken ben hocalarımın yönlendirmesiyle futbol okullarında stajyer olarak sıfır maddi getiriyle mesleğe atıldım. Üniversiteyi bitirdiğimde TFF C belgesi ile mezun oldum. Bu belge Göztepe ile sözleşme yapmama yetmediği için, ardından durmadım; YDS'ye girerek yabancı dil puanı aldım, TFF'nin gönüllü çocuk organizasyonlarına katıldım. Bu puanlarla Riva ve Antalya'daki kursları tamamlayarak UEFA B ve ardından UEFA A belgelerimi aldım. Bu belgeler Süper Lig ve 1. Lig'de yardımcı antrenörlük yapmanın anahtarıdır.'

Balcı 'Şu anda antrenörlükte gösterdiğim özveriyi o dönemde göstermediğimi de açıkça söyleyebilirim. Erken yaşta futbolu bıraktım bu vesileyle. Ama futbolu antrenör olarak çok erken yaşta başladım. Yani İzmir'de Göztepe 9 Eylül Üniversitesi 'ne antrenörlük eğitimi almaya gittiğimde 2012 yılındaydı. Ve hemen daha birinci sınıfta antrenörlüğe başladım.'

Göztepe'de yabancı yatırımcı grubu olan Sport Republic yönetiminde çalıştıklarını ve kulübün en eski teknik personellerinden biri olduğunu hatırlatan Balcı, 'Sports Public adı altında bir yabancı sportif

yatırım şirketi diyelim. İngiltere'de bir takımları var, Fransa'da bir takımları var. Üçüncü takımları olarak Göztepe 'yi aldılar, buraya yönetiyorlar birbirlerine bağlantılı şekilde iş birliği yaparak. Aynı zamanda birçok kulüpten farklı olarak Afrika'da bir akademileri var. Yani oradan sürekli Afrika'dan, ki biliyorsunuz Afrika potansiyel olarak çok fazla. Fiziksel olarak futbola yatkınlar. Oradan sürekli bir havuzumuz var, bize genç oyuncular geliyor Afrika'dan denenmeye. Bize geliyor, bize uygun değilse Fransa'daki diğer takıma gidiyor, İngiltere 'ye gidiyor. Yani önce kendi aralarında bir alışverişleri var.'

'29 YAŞINDA GÖZTEPE'NİN BAŞINDA ÇIKTIĞIM ALTINORDU MAÇINI UNUTAMIYORUM'

Balcı kariyerinin en unutulmaz anısını da şöyle paylaştı:

'Türkiye'de futbol kaygan bir zemin, sürekli sirkülasyon var. Ancak ben altyapıdan geldiğim ve kulübün hafızasını bildiğim için yeni gelen hocalarla köprü oluyorum. İngilizcem ve belgelerim yeterli olduğu için beni A takıma davet ettiler. Unutamadığım iki an var: Birincisi, bu sezon Beşiktaş'ı çok üstün bir oyunla 3-0 yendiğimiz maçtı. İkincisi ve en büyüğü ise; 3 sezon önce TFF 1. Lig'deyken kötü gidişat sonrası hoca ayrılmıştı. Yeni hoca gelene kadar geçici olarak takımın başında teknik sorumlu olarak sahaya çıktım. Henüz 29 yaşındaydım ve Altınordu derbisini 1-0 kazandık. O maç benim kariyerimin en büyük gurur ve unutulmaz anıdır.'

'KEŞAN'IN LOKASYONU ÇOK BÜYÜK AVANTAJ, ULUSLARARASI TURNUVALAR YAPMALIYIZ'

Keşanspor'un Edirne Süper Amatör Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmesini Fe TV ve yerel basından yakından takip ettiğini ve gurur duyduğunu belirten başarılı antrenör, Keşan altyapısı için de vizyoner bir öneri sunarak, 'Keşan benim kalbimde, buranın çocuğuyum. Keşanspor geçmişte 3. Lig'de profesyonel maçlar oynadı, buralara yeniden dönmeli. Keşan'da çocukların en kritik gelişim yaşı olan 9-12 yaş arasında doğru rekabet ortamı ve tesis olmadığı için büyük şehirlere gittiklerinde geride kalıyorlar. Keşan lokasyon olarak harika bir yerde; Avrupa'ya bir adım, İstanbul ve Çanakkale'ye çok yakın. Buraya Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, İstanbul'dan altyapı takımlarını çağırıp uluslararası çocuk turnuvaları düzenlemeliyiz. Ben de çocuk yaş gruplarında uzmanlaşmış bir hoca olarak ilerleyen süreçte yetkililerle görüşüp bu tarz organizasyonlara seve seve uzaktan ya da yakından her türlü desteği vermeye hazırım.' diye konuştu.

Gelecek sezon planlamasını ve Dünya Kupası heyecanını da değerlendiren Sadık Ahmet Balcı, 'Profesyonel futbol sonuç odaklı ve mental olarak yorucu. Ancak Göztepe'de yeni sezon için de toplantılarımızı yaptık, bir aksilik olmazsa yardımcı antrenör olarak görevime devam ediyorum. Teknik direktörümüz Stanimir Stoilov ile çok iyi bir uyumumuz var; kendisi şu an Bulgaristan'da tatilde. Yeni sezonda hedefimiz Avrupa kupalarına oynamak ve Romulo örneğinde olduğu gibi genç oyuncuları parlatıp kulübe ekonomik değer katmak. Ayrıca A Milli Takımımızın turnuvadaki jenerasyonu çok iyi. Futbola aşık bir ülkeyiz, gruptan çıkacağımıza ve doğru sistemle finale kadar yürüyebileceğimize inanıyorum' dedi.