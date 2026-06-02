Karatay Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı sporcusu Muhammet Sait Oğuz, Bulgaristan'da düzenlenen U11-U13 Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda önemli başarılara imza attı. Karataylı sporcu, elde ettiği dereceler ile ülkesini en iyi şekilde temsil ederek Karatay'ı ve Konya'yı gururlandırdı.

KONYA (İGFA) - 27-31 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen şampiyonada dünyanın farklı yerinden çok sayıda sporcu kürsüye çıkma mücadelesi verdi. U-13 kategorisinde milli formayı temsil eden başarılı sporcu Muhammed Said Oğuz, Takımlar kategorisinde Balkan ikinciliği elde ederken, Çift Erkekler kategorisinde ise Balkan üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bulgaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası organizasyonda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Muhammed Said Oğuz, elde ettiği sonuçlar ile disiplinli çalışmasının ve azminin karşılığını alırken, Karatay Belediyespor'un altyapıdan yetiştirdiği sporcuların milli forma ile uluslararası arenada kazandığı başarılara bir yenisini daha eklemiş oldu.

BAŞKAN KILCA: 'GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI GURUR KAYNAĞIMIZ'

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, elde edilen başarı dolayısıyla Muhammed Said Oğuz'u, emeği geçen antrenörleri ve tüm sporcu ailelerini tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bulgaristan'da düzenlenen U11-U13 Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ve Karatay Belediyespor'umuzu başarıyla temsil eden sporcumuz Muhammed Said Oğuz'u yürekten kutluyorum. Takımlar kategorisinde Balkan ikinciliği, Çift Erkekler kategorisinde ise Balkan üçüncülüğü elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin sporla iç içe büyümesi ve uluslararası arenalarda ülkemizi temsil etmesi için tüm imkânlarımızla destek vermeye devam ediyoruz. Bu anlamlı başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve ailesini de tebrik ediyor, tüm sporcularımıza gelecekteki müsabakalarında üstün başarılar diliyorum.'