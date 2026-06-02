Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle bir haftayı daha başarılarla kapattı. Motokrostan karateye, judodan kick boksa, bilek güreşinden yağlı güreşe kadar birçok branşta mücadele eden mavi-beyazlı sporcular, kürsülerden inmeyerek bir kez daha Kocaeli'nin gururu oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen Motokros Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Şampiyonası'nda Kağıtspor dört sporcuyla mücadele etti. Yusuf Ali Kolay, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Türkiye Şampiyonası'nda ise ikinci oldu.

Batuhan Demiryol Avrupa ikinciliği ve Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Mustafa Resul Kurtuluş Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa'yı dördüncülüğü aldı. Alparslan Kelsoy ise ilk yarışlarda Türkiye ikincisi ve Avrupa dördüncüsü olurken, ikinci yarışta mücadeleyi dördüncü sırada tamamladı.

KOZAKOĞLU AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kağıtsporlu milli sporcu Ömer Faruk Kozakoğlu büyük bir başarıya imza attı. U23 kategorisindeki şampiyonluğunun ardından büyükler 80 kilogram sağ kol kategorisinde de Avrupa şampiyonu olan başarılı sporcu, çifte zaferle gurur kaynağı oldu.

Antalya'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Kağıtspor sporcuları önemli dereceler elde etti. Gençler 86 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele eden Barbaros Ege Aydın altın madalyaya uzandı. Büyükler 60 kilogram Full Contact kategorisinde Şeymanur Tok üçüncü olurken, gençler 50 kilogram K1 kategorisinde Ravzanur Tok da bronz madalya kazandı.

KARATEDE AVRUPA İKİNCİLİĞİ

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Büyükler Karate Avrupa Şampiyonası'nda Kağıtsporlu milli sporcu Zümra Rezzan İm, kadın kumite 55 kilogram kategorisinde Avrupa ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Aynı organizasyonda Kağıtsporlu milli sporcular Enes Bulut ve Hasan Aslan'ın yer aldığı Erkek Kumite Milli Takımı da Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

BALKAN KARATE ŞAMPİYONASI'NDA ÇİFTE GURUR

İstanbul'da 13 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu, antrenör, idareci ve hakemin katılımıyla düzenlenen 30. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti. Melis Uran Balkan ikincisi olurken, Hilal Eslem Çeçenaltın ise üstün performansıyla altın madalyaya uzanarak Balkan Şampiyonu oldu.

JUDODA AVRUPA KUPASI'NDA KAĞITSPOR FIRTINASI

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen Judo Büyükler Avrupa Kupası'nda Kağıtspor sporcuları başarılı sonuçlara imza attı. Hilmi Mucık 66 kilogram kategorisinde Avrupa şampiyonu olurken, Emirhan Karahan 60 kilogramda Avrupa ikincisi oldu. Erman Gürgen gümüş madalya kazanırken, Emir Selim Arı ve Münir Ertuğ ise bronz madalyanın sahibi oldu.

PEHLİVANLARDAN BAŞARI SERİSİ

Hafta sonu gerçekleştirilen yağlı güreş organizasyonlarında Kağıtsporlu pehlivanlar kürsüde yer aldı. Bursa'daki 350. Kabulbaba Yağlı Güreşleri'nde Baş Boyu kategorisinde Serhat Balcı üçüncü oldu. Kırklareli'nde düzenlenen 101. Büyükmandıra Yağlı Güreşleri'nde Ayak Boyu kategorisinde Salih Yıldız birincilik elde ederken, Deste Orta Boyu kategorisinde Mehmet Eraslan üçüncü sırayı aldı. İstanbul Etnospor Yağlı Güreşleri'nde ise Deste Boyu kategorisinde Salih Yıldız ve Mustafa Ekin üçüncülük dereceleri kazandı.