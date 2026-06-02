Bölgede ilk kez düzenlenen U15 Genç Kızlar Gelişim Ligi'nde Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü şampiyon oldu. Yedi takımın mücadele ettiği organizasyonda mavi-beyazlı ekip, ligin ilk şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - U15 Genç Kızlar Gelişim Ligi'nde şampiyonluk kupasını Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü kaldırdı. 2011, 2012 ve 2013 doğumlu kız sporcuların mücadele ettiği ligde mavi-beyazlı ekip, sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla 7 takım arasından zirveye çıkarak adını tarihe yazdırdı.

İlk kez organize edilen ligde Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün yanı sıra Afyon Anadolu Gücü Spor Kulübü, Kütahya Yeşilay Spor Kulübü, Bozüyük Vitra Spor Kulübü, Eskişehir Demir Spor Kulübü, Eskişehir Çamlıca Spor Kulübü ve Eskişehir Esentepe Spor Kulübü mücadele etti.

Sezon boyunca sahaya yansıttıkları mücadeleci kimlikleri, disiplinli oyun anlayışları ve güçlü takım ruhlarıyla dikkat çeken Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, bölgenin ilk U15 Genç Kızlar Gelişim Ligi şampiyonu olmayı başardı.



Kupa töreninde konuşan Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam 'Eskişehir'de ilk kez U15 Kızlar Ligi yaptık. Tüm katılan takımlara teşekkür ediyorum. Çok güzel, çekişmeli bir lig oldu. Hak edilen bir şampiyonluk. Sizleri, kulüp yöneticilerinizi, hocanızı tebrik ediyorum. Ailelerinize de sizleri spora yönlendirdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.' dedi.



Büyükşehir Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hüdai Doğu ise 'Sizler geleceğin sporcuları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözünden hareketle, bu şampiyonluğu hak ettiniz. Tebrik ederim.' ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğun mutluluğunu yaşan genç sporcular da, 'Bizlere verdiği tüm destekler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye çok teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de, elde edilen başarı nedeniyle sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak, 'Genç sporcularımızın elde ettiği bu tarihi başarı bizleri gururlandırdı.

İlk kez düzenlenen bir organizasyonun ilk şampiyonu olmak son derece anlamlı. Sahada büyük emek, azim ve takım ruhu ortaya koyan tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Eskişehir'de kız çocuklarının spora katılımını artırmak ve onları desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.

