Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK), yeni dönem kayıtlarına büyük ilgiyle başladı.SAKARYA (İGFA) -15 merkezde, 100’ü aşkın branşta açılan kurslara ilk gün 5 bin başvuru yapılarak rekor bir başlangıç gerçekleştirildi.

7’DEN 70’E HERKESİN TERCİHİ OLDU

El sanatlarından yabancı dillere, bilişim teknolojilerinden müziğe kadar geniş bir yelpazede ücretsiz eğitimler sunan SAMEK, hem meslek edindirme hem de sosyal gelişim alanında önemli bir rol üstleniyor. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kurslar, bu yıl da büyük bir aile ortamına dönüştü.

7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği yılların SAMEK’i, bu yıl da yoğun ilgiyle birlikte büyük bir aileye dönüştü. Kurslara başvurular 28 Eylül Pazar gününe kadar www.sakarya.bel.tr adresinden online olarak devam ediyor.

“YOĞUN İLGİ BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk günden gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğu vurgulanarak “SAMEK ile vatandaşlarımızın hem mesleki beceriler kazanmasını hem de sosyal ve kültürel alanda kendilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. İlk günden gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Kayıtlarımız devam ediyor, tüm hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.