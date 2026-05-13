ANKARA (İGFA) - MEB, özel eğitim ihtiyacı bulunan bireylerin eğitim süreçlerinin daha anlaşılır ve erişilebilir şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan 'Özel Eğitim Süreç Rehberi (Aileler İçin Yol Haritası)'nı ailelerin kullanımına sundu.

Rehberin, ailelerin özel eğitim süreçlerini doğru bilgiyle takip edebilmesi, ilgili kurumlara yönlendirilmesi ve çocuklarının eğitim sürecinde aktif rol alabilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi. Çalışmada; tanılama, eğitsel değerlendirme, eğitim planlaması ve uygulama süreçleri sade bir dille anlatılırken, ailelerin 'Nereye başvurmalıyım?' ve 'Hangi kurumdan destek almalıyım?' gibi sorularına da yanıt veriliyor.

Rehberde sağlık kuruluşları, rehberlik ve araştırma merkezleri, okul rehberlik servisleri ile diğer ilgili kurumlarla iletişim süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor. Başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve eğitim destek hizmetleri de adım adım açıklanıyor.

4 ana başlıktan oluşan rehber; 'Erken Çocuklukta Gelişimsel Riskler Rehberi', 'Okul Çağında Özel Eğitim Rehberi', 'Özel Yetenek Destekleme Rehberi' ve 'BİLSEM Tanılama Rehberi' bölümlerinden oluşuyor.

Erken çocukluk döneminden okul çağına, özel yetenekli bireylerden Bilim ve Sanat Merkezleri tanılama süreçlerine kadar geniş kapsamlı bilgiler sunan rehberin, ailelerin sürece daha bilinçli katılımını sağlaması ve özel eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırması hedefleniyor.

