BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere Bursa'yı ziyaret etti.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Özel Öğretim Kurumları Kurucu ve Yöneticileri ile Buluşma' programına; MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in yanı sıra İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Özel Kurumlar Daire Başkanı Ali İhsan Baykal, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Programda söz alan Genel Müdür Fethullah Güner, özel kurumlar eliyle yürütülen hizmetin bir kamu hizmeti olduğunu ifade ederek, eğitimin kendi kavram ve değerlerimizle inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Güner, 'Kendi hayallerimizle, kendi geçmişimizle ve kendi tasavvurumuzla bir inşa ve ihya sürecine ihtiyacımız var. Gençlerimize ve çocuklarımıza bütüncül bir bakış açısı sağlayabilmek en temel gayemizdir.' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın eğitim potansiyeline dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise Bursa'nın birçok özel öğretim kurumuyla güçlü bir eğitim ekosistemine sahip olduğunu belirtti. Çokgezer, eğitim paydaşlarının ortak bir anlayışla hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de tam olarak bu birlikteliğin bir tezahürüdür. Kamu ve özel ayrımı gözetmeden aynı ideal etrafında birleştiğimiz sürece eğitimde çok daha güçlü başarı hikâyeleri yazacağız.' dedi.

EĞİTİM YÖNETİCİLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Genel Müdür Güner, Bursa temasları çerçevesinde İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürleri ile de bir araya geldi. Toplantının açılışında genel bir değerlendirme konuşması yapan Güner, ardından ilçe ve şube müdürleriyle soru-cevap bölümünde buluştu. Toplantıda, ilçelerdeki özel öğretim faaliyetlerinin takibi ve çözüm odaklı iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bursa programı kapsamında özel öğretim kurumlarını da ziyaret eden Genel Müdür Fethullah Güner, okulların eğitim ortamlarını yerinde inceledi.

Okul yönetimleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Güner, yürütülen akademik projeler hakkında bilgi alarak başarı dileklerini iletti.