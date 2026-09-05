Üniversite yerleştirme sınavda ilk 3 bine giren ve liselere geçiş sınavında 500 tam puan alan öğrencilere Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi tarafından hediyeler sunuldu.

MANİSA (İGFA) - Eğitim alanına yaptığı desteklerle dikkat çeken ve takdir toplayan Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), sınavlarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirme geleneğini sürdürdü.

Üniversite sınavında bu yıl Salihli, Kula ve Selendi'deki liselerde eğitim gören 9 öğrenci sıralamada ilk 3 bin dilimine girerek, ilgi duydukları alanlarda eğitimlerini sürdürmeye hak kazandı. Ayrıca Liselere Geçiş Sistemi sınavında Özel Salihli Koleji öğrencisi Onur Önder tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Salihli TSO'nun Meclis Salonu'nda bir araya gelen öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik bir konuşma yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, öğrencilerin başarısında öğretmenler kadar velilerin de büyük payı olduğu görüşünü belirterek, bu başarıya katkı koyanları tebrik etti.

Öğrencilere gittikleri yerlerde Salihli'nin birer tanıtım elçisi olmaları tavsiyesinde bulunan Yüksel, 'Girdiğiniz her platformda memleketiniz hakkında bilgi paylaşın, merak uyandırın. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi, hoşgörülü insanımızı, bereketli topraklarımızı anlatın.' şeklinde önerilerde bulundu. Yüksel ayrıca Salihli'nin son yıllarda istihdam alanında atakta olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

'Salihli'de iş imkanları çok arttı. Organize Sanayi Bölgemiz iş olanakları açısından çok zengin bir yer haline geldi. Mezun olduktan sonra memleketinize dönerek iş yaşamınızı burada sürdürmeyi öncelikleriniz arasına alabilirsiniz. Sosyal yaşam artık burada da zengin ve her türlü imkanlarımız var.'

Öğrencilerin kendilerini tanıtmasından sonra dereceye giren gençlere Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kınık ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Benay Oral tarafından çeyrek altının yanı sıra, 'Nutuk' kitabı ve Salihli'nin tanıtım kitapçığı hediye edildi.

Dereceye giren öğrenciler ve kazandıkları okullar şöyle sıralandı:

*Özel Salihli Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi- Halil Ege Yılmaz - Boğaziçi Üniv. Makine Müh. (İng.)

*Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sos. Bil. Lis._-Bayram Aktürk- Boğaziçi Üniv. Uluslararası Tic. (İng)

*Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sos. Bil. Lis.- Ahmet Yağız Kiriş- Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu

*Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sos. Bil. Lis.-Mehmet Uyanıker- Ege Üniversitesi Özel Eğitim Öğretm.

*Salihli Anadolu Lisesi- Cansunaz Kurt- Ankara Üniversitesi Hukuk Fak.

*Sekine Evren Anadolu Lisesi- Umut Şahin- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

*Sekine Evren Anadolu Lisesi- Berra Kurudere- Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

*Sekine Evren Anadolu Lisesi- İsmail İnce- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

*Sekine Evren Anadolu Lisesi- Zeynep Atik- Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretm.

*Özel Salihli Koleji - Onur Önder- LGS'de 500 tam puan ile Türkiye birincisi