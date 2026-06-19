Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü'nde unutulmaz bir organizasyona imza atacak. Oda Orkestrası ve Sakiler Grubu, 21 Haziran Pazar günü Milli İrade Meydanı'nda Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ın şarkılarını seslendirilecek. Babalar Günü'ne renk katacak konser saat 21.00'de başlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü'nü muhteşem bir konserle taçlandıracak. Kentin marka değeri olan Oda Orkestrası son dönemin sevilen grubu Sakiler ile sahne alacak.

Konserde, Türkiye'nin 'baba unvanı' verdiği Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'in en sevilen ve hit şarkıları seslendirilecek. Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'En Baba Şarkılar' konseri saat 21.00'de başlayacak.

ŞEF ENGİN ŞEN YÖNETİMİNDEKİ ODA ORKESTRASI

Konserde Oda Orkestrasını şef Engin Şen yönetecek. Konserin müzik yönetmenliğini ise, profesyonel birçok sanatçıya sahnede eşlik etmiş olan Alkın Toy yapacak.

Yaklaşık bir 1 saat 40 dakika sürecek konserde, Türk Arabesk Müziği'nin en sevilen şarkıları Sakiler Grubu tarafından seslendirilecek. Sevilen grup, kendilerini geniş kitlelerle buluşturan 'Dünyadan Uzak' şarkısının yanı sıra sevilen şarkılardan oluşan bir repertuarı da Kocaelili dinleyicisi ile buluşturacak.

BABA ELİ DEĞSİN SERAMİK ATÖLYESİ

Seka Sanat ve İhtisas Merkezi'nde ise Babalar Günü'nde anlamlı bir atölye etkinliği düzenlenecek. 'Baba Eli Değsin' konulu seramik atölyesinde çocukların hayal gücü, babaların dokunuşuyla şekillenecek.

Seramik sanatçısı Caner Güner'in eğitmenliğinde 8- 12 yaş arasındaki çocukların katılacağı atölye, 21 Haziran Pazar günü saat 14.00'de başlayacak.