Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların ihbar ile destek mekanizmaları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu.

Genel Müdürlük tarafından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, ihbar ve destek mekanizmaları hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi ve emniyet ekiplerine ulaşılabilecek iletişim kanallarının aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Çalışmaların Bitlis, Burdur, İzmir ve Nevşehir illerinde de yürütüldüğü ifade edilirken, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin ve doğru iletişim kanallarının kullanımının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin farklı illerde devam edeceğini duyurdu.