Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşikdüzü ilçesine çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin ise sosyal yaşamına katkı sağlayacak 4 park ve spor alanı kazandırdı. Parkların açılışı yarın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla gerçekleştirilecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Beşikdüzü Belediyesi ile imzalanan 'Muhtelif Mahallerde Park, Spor Sahası Yapımı ve Park Yenilemeye Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında, ilçeye 4 yeni park ile spor ve yaşam alanları kazandırdı. İlçenin Korkuthan ve Nefsişarlı mahallelerinde iki yeni park inşa eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, donatıları kullanılamayacak derecede eskimiş olan Yüksel Çağlar Parkı ve Doğu Gözaçan Parkı'nı da baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturdu.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI DA VAR

Korkuthan Mahallesi'nde inşa edilen park içerisinde 1 oyun grubu, 197 metrekare kauçuk zemin, 15x25 metre basketbol ve voleybol sahası, 6 oturma bankı ile 4 çatılı piknik masası, Nefsişarlı Mahallesi'ndeki parkta ise 1 oyun grubu, 103 metrekare kauçuk zemin ve 2 oturma bankı yer alıyor. Doğu Gözaçan Parkı'nda 1 oyun grubu, 176 metrekare kauçuk zemin, 4 oturma bankı ve 5 aydınlatma direği, Yüksel Çağlar Parkı'nda ise 1 oyun grubu, 567 metrekare kauçuk zemin ve 6 oturma bankı tamamen yenilenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

TOPLU AÇILIŞ YAPILACAK

Dört parkın toplu açılış töreni, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla yarın (20 Haziran 2026 Cumartesi) saat 13.30'da Yüksel Çağlar Parkı Çocuk Parkı'nda gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yatırımların Beşikdüzü'ne hayırlı olması temennisinde bulunularak ilçede yaşayan tüm vatandaşların açılış törenine davetli olduğu vurgulandı.