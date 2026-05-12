Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen organizasyonlarda madalyaları toplamaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla madalyaları toplama devam ediyor. Son olarak karate, güreş, dağ bisikleti ve Wushu Kung-Fu branşlarında ter döken Büyükşehirli sporcular, sergiledikleri performansla çeşitli kategorilerde şampiyonluklar ve dereceler elde etti.

KARATE SPORCULARI PODYUMA ÇIKTI

Uşak'ta düzenlenen Spor Toto Türkiye Ümit, Genç ve U21 Premier Lig 2. Etap Karate Şampiyonası'nda Büyükşehirli sporcular önemli dereceler elde etti. U21 Kadınlar 61 kilogramda Miray Keleş ve Zeynep Ceren Şınık, U21 Erkekler 84 kilogram kategorisinde ise Yuşa Yaman Çakar üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

ALPARSLAN TEKMEN'DEN BRONZ MADALYA

13. Geleneksel Antalya Manavgat Yağlı Güreşleri'nde Alparslan Tekmen, Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabında Büyükorta kategorisinde üçüncü oldu. 110 sporcu arasından podyuma çıkmayı başaran Tekmen, kariyerindeki başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

BİSİKLETTE MADALYALAR BÜYÜKŞEHİRLİ SPORCULARIN

Afyonkarahisar'da düzenlenen 1. Bölge 1. Etap Dağ Bisikleti Yarışları 26 farklı şehirden sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehirli sporcular yarışlarda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. U11 Erkekler'de Yavuz Selim Kaba ve U13 Erkekler'de Edip Kerem Başer altın madalyaya uzanırken aynı kategoride Murathan Küçükkara gümüş madalyayı kazandı. U15 Erkekler'de ise Yusuf Akın gümüş, Ömer Asaf Sağlam bronz madalyanın sahibi oldu.

AYŞE SUDE 3 DALDA ŞAMPİYON

Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda Wushu Kung-Fu sporcumuz Ayşe Sude Akyüz, 3 ayrı dalda altın madalyaların sahibi oldu.