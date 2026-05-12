İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor kenti vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği önemli projelerden biri daha İzmirlilerle buluştu. Yeni dağ bisikleti parkuru, düzenlenen 'Çatalkaya Downhill Festivali' ile açıldı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Ege Dağ Bisikleti Derneği iş birliğiyle, Narlıdere Terapi Ormanı'nda oluşturulan dağ bisikleti parkuru, doğayla iç içe sürüş deneyimi sunuyor.

Festival boyunca sporcular ve bisiklet tutkunları parkurda adrenalin dolu anlar yaşarken, etkinlik alanı renkli görüntülere sahne oldu. İzmir'e kazandırılan yeni parkur, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen parkurun, kentte doğa sporlarının gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.