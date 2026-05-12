Malatya Yeşilyurtspor, TFF 3. Lig Play-Off Finali'nde Çorluspor 1947 ile karşı karşıya geliyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, final öncesi tüm Malatyalıları Ankara'daki kritik maça destek vermeye çağırdı.

MALATYA (İGFA) - TFF 3. Lig Play-Off Finali kapsamında Malatya Yeşilyurtspor, 16 Mayıs Cumartesi günü Eryaman Stadyumu'nda Çorluspor 1947 ile ikinci lige yükselme mücadelesi verecek.

Karşılaşma öncesinde açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, takımın yalnızca bir futbol kulübü değil, şehir için moral ve umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Başkan Er, Malatya'nın sporla yaşayan bir şehir olduğunu belirterek, '16 Mayıs'taki final sadece bir maç değil, Malatya'nın yeniden ayağa kalkışının ve birlik ruhunun göstergesidir' ifadelerini kullandı.

Tüm Malatyalıları takıma destek olmaya davet eden Er, tribünlerin güçlü şekilde doldurulmasının oyunculara önemli motivasyon sağlayacağını söyledi. Ulaşım organizasyonlarına da değinen Er, belediye olarak taraftarların maça ulaşımı için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Şehrin sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasına da çağrıda bulunan Er, Malatya'nın bu önemli maçta birlik ve beraberlik sergilemesi gerektiğini belirtti. Final karşılaşmasının, kentin yeniden toparlanma sürecinde önemli bir kenetlenme fırsatı olduğu ifade edildi.