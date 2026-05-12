Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Engelsiz Spor Oyunları, down sendromlu sporcular ile protokol üyeleri arasında oynanan basketbol maçıyla başladı. Organizasyonda yaklaşık 400 özel sporcu 9 farklı branşta mücadele edecek.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Spor Oyunları'na ev sahipliği yaptı. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışı, down sendromlu sporcular ile protokol üyeleri arasında oynanan gösteri basketbol maçıyla yapıldı.

Tribünleri dolduran vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte özel sporcuların performansı büyük alkış aldı. Açılış programına Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ev sahipliği yaparken, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ile çok sayıda federasyon temsilcisi, spor insanı ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Başkan Özarslan, engelsiz yaşamın toplumsal dayanışma anlamına geldiğini belirterek, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Özarslan, 'Türk sporu demek, Türk'ün direnci demektir. Sporcularımız bizim gözümüzün nurudur' dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise organizasyonun önemine vurgu yaparak, engelsiz yaşam ve engelsiz spor anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

5 gün sürecek Engelsiz Spor Oyunları kapsamında para yüzme, goalball, para atletizm, oturarak voleybol, masa tenisi, basketbol ve işitme engelliler futbolu dahil 9 branşta müsabakalar düzenlenecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 400 özel sporcu organizasyonda yer alacak. Etkinlikler, Keçiören'deki farklı spor tesislerinde gerçekleştirilecek ve kapanış programı 15 Mayıs'ta Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nde yapılacak törenle sona erecek.