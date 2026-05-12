Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de 16-17 Mayıs tarihlerinde ikinci kez düzenleniyor. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, organizasyonun kentin doğal ve kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Mesut IŞIK / İZMİR (İGFA) - İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, bu yıl 2'nci kez doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

Organizasyon, Birgi merkezli olarak 50K, 30K, 15K ve 5K parkurlarda gerçekleştirilecek.

Yarışların start ve finiş noktası Birgi olurken, 16 Mayıs'ta 50K ve 30K parkurları, 17 Mayıs'ta ise 15K ve 5K parkurları koşulacak. Ödül töreni ise 17 Mayıs'ta yapılacak.

513 KİLOMETRELİK EFSANEVİ ROTA

Organizasyona adını veren Efeler Yolu, 513 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin dikkat çeken yürüyüş rotalarından biri. Bornova'dan başlayıp Nif, Bozdağ ve Aydın sıradağlarını aşarak Selçuk'taki Meryem Ana Evi'ne kadar uzanan bu rota; yaylalar, dağ geçitleri ve tarihi köyler arasından geçerek Ege'nin kültürel mirasını günümüze taşıyor.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, etkinliğin sadece bir spor organizasyonu değil aynı zamanda turizm ve yerel kalkınma açısından önemli bir proje olduğunu belirtti. Vali Elban, Efeler Yolu'nun Anadolu'nun kültürel mirasını sporla buluşturduğunu vurgularken, etkinliğin uluslararası sporcuları İzmir'e çekerek turizme katkı sağladığını ifade etti.

Spor turizmi sayesinde konaklama, yeme içme ve yerel ekonominin canlandığını ifade eden Vali Elban, organizasyonun doğaya saygılı yapısının sürdürülebilir turizm açısından önemli bir örnek olduğunu belirterek, emeği geçen kurumlara, gönüllülere, katkı koyan tüm ekibe teşekkür etti ve sporculara da başarılar diledi.