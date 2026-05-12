Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, TFF 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Bursaspor'un Kulüp Başkanı Enes Çelik'i ziyaret ederek, takımın Süper Lig hedefine tam destek verdiklerini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'i Özlüce'deki İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir'e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz ile Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Resul Tarman da eşlik etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, takımın yakaladığı olumlu ivme ve kentin kulübe duyduğu güven konuşuldu.

Şehrin en önemli marka değeri olan Bursaspor'un her zaman yanında olduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şampiyonluk ruhunu yeniden ortaya koyan Bursaspor'umuzun hedefini net olarak görüyoruz. Takımımızın en kısa sürede ait olduğu yer olan Süper Lig'e döneceğine inancımız tam. Bizim de bu süreçte kulübümüze güven tam, desteğimiz ise her zamankinden daha güçlü olacak' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ise şehrin desteğinin önemine dikkat çekerek, 'Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in bu ziyareti bizi mutlu etti. Şehrimizin tüm dinamikleriyle kenetlenmesi ve arkamızda durması en büyük motivasyon kaynağımız. Bu birliktelik ile omuz omuza vererek Bursaspor'u hak ettiği noktaya, Süper Lig'e yeniden taşıyacağız' diye konuştu.