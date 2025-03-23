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24 Mart Pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşma TBF Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını ise Play-Off Final grubuna yazdıracak.

İlk maçı deplasmanda kazanan ikinci maçı ise evinde kaybeden Büyükşehir’in dev adamları serinin son karşılaşmasına Uşak Merkez Spor Salonu’nda çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turu serisinin son karşılaşmasında 24 Mart Pazartesi günü Ada Yem Uşak Basketbol’a konuk olacak. SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Ada Yem Uşak Basketbol ile eşleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, serinin son mücadelesini 24 Mart Pazartesi günü Uşak’ta çıkacak.