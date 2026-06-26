Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün U-18 3x3 Basketbol takımı, Kocaeli'ni temsilen katıldıkları Marmara Bölge Şampiyonası finallerinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attılar.

KOCAELİ (İGFA) - Spor Kenti Çayırova'nın gençleri, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla spor kenti kimliği kazanan Çayırova'nın gençleri, katıldıkları her turnuvada adlarından büyük başarılarla söz ettiriyor. Kocaeli'nde düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Kocaeli şampiyonu olarak, Bursa'da düzenlenecek Marmara Bölge 3x3 Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-18 3x3 Basketbol Takımı sporcuları, Kocaeli'ni temsilen mücadele ettikleri turnuvada da şampiyonluk kupasını kaldırma başarısı gösterdi.

'SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ'

Çeyrek finalde Bursa'yı, yarı finalde Kırklareli'ni ve final müsabakasında da İstanbul ekibini yenen, genç basketbolcular Marmara Bölge Şampiyonu olma başarısına erişti. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, '3x3 Marmara Bölge Şampiyonası'nda Kocaeli şampiyonu olarak ilimizi temsil eden U-18 takımımız, Marmara Bölge Finalleri'nde gösterdiği performansla şampiyonluğa ulaştı! Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz' denildi.