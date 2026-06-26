Yaz Spor Okulları ve Herkes İçin Spor projeleri ile basketboldan yüzmeye, masa tenisinden birçok farklı branşa uzanan dopdolu bir spor serüveni başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem kentin spor potansiyelini yükseltmeyi hedefliyor hem de çocuklara ve gençlere yaz tatili dönemini sporla iç içe geçirme imkânı tanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ortak akılla kentin spor hafızasını oluşturarak tüm spor branşlarını mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Spor Master Planı için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

'Sanayi başkenti' olarak anılan Kocaeli'nin aynı zamanda sporun da başkenti olması için alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e tüm vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturarak spora teşvik ediyor. Son 5 yılda kente 27 antrenman ve futbol sahası, 4 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 sporcu eğitim merkezi, 204 okula basketbol ve voleybol sahası kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca 7 adet Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdi.

YAZ SPOR OKULLARI

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla Büyükşehir tarafından 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Ücretsiz Spor Okulları 6-14 yaş grubu öğrencilere alanında uzman eğitmenler eşliğinde hizmet veriyor. 2026 Yaz Dönemi Spor Okulları'nda gençleri spora teşvik etmek için 3 açık alan, 1 Bilgievi, 1 Gençlik Merkezi, 4 havuz, 16 spor salonu ve 2 tenis kortu olmak üzere toplam 27 tesiste çalışma yapılacak.

Eğlenceli atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, masa tenisi, kort tenisi, satranç, yüzme ve oryantiring olmak üzere birbirinden farklı 9 branşın yer aldığı Yaz Spor Okullarına başvurular 30 Haziran'da sona erecek.

6 Temmuz'da derslerin başlayacağı Yaz Spor Okulları ile çocuklar; sporun heyecanını yaşayacak, yeni arkadaşlıklar kuracak ve yaz tatilini hareketle dolduracak.