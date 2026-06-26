Keşan'da düzenlenen Enerjisa Üretim Çocuk Basketbol Kampı, 53 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Üç gün süren organizasyonda çocuklar basketbol eğitimi alırken, kamp sonunda başarılı sporcular ödüllendirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan, çocuklara yönelik önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Enerjisa Üretim ve Güler Legacy iş birliğinde düzenlenen Enerjisa Üretim Çocuk Basketbol Kampı sona erdi.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi koordinasyonu ve destekleriyle gerçekleştirilen kampa, farklı köy ve taşımalı eğitim okullarında öğrenim gören toplam 53 öğrenci katıldı.

Üç gün boyunca Keşan Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kampta öğrenciler basketbol eğitimi aldı, takım ruhunu deneyimledi ve çeşitli sportif etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Kampın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen ödül törenine Aziz Mercan, Ferat Gülver, kurum temsilcileri, öğretmenler, antrenörler ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Enerjisa Üretim Proje Müdür Yardımcısı Arda Alp, çocuklarla aynı projede buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaymakam Aziz Mercan ise sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, çocukların gösterdiği dostluk ve centilmenliğin kazanılan kupalardan daha değerli olduğunu ifade etti. Kaymakam Mercan, organizasyonda emeği geçen kurumlara, öğretmenlere, antrenörlere ve velilere teşekkür etti.

Ödül töreninde; kampın En Değerli Oyuncusu seçilen Tuğra Engin'e ödülünü Keşan Kaymakamı Aziz Mercan verdi.

En Centilmen Oyuncu ödülü Azra Hatice Şimşek'e Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver tarafından takdim edilirken, Güler Legacy Özel Ödülü'nü kazanan Kadir Sezer ödülünü Güler Legacy Kurucusu Muratcan Güler'den aldı.

Müsabakalarda En Atletik Oyuncu ödülünün sahibi Muhammet Burak Kuşku, En Enerjik Oyuncu ödülü ise Emir Yürekdeler oldu.

Program, öğrencilere teşekkür belgeleri ve basketbol toplarının dağıtılmasıyla sona erdi.

Organizasyonun, çocukların sporla tanışması, yeteneklerini geliştirmesi ve takım bilinci kazanması açısından önemli bir katkı sunduğu belirtildi.