Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Haziran ayında İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na Konya’da hazırlanan Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın antrenmanını ziyaret ederek milli oyuncularla bir araya geldi.KONYA (İGFA) -Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 15-21 Haziran’da İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na Konya’da kamp yaparak hazırlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nın hazırlık yaptığı Selçuk Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’ndaki antrenmanını ziyaret ederek özel sporcularla bir araya geldi.

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Konya’nın çok kıymetli misafirlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Çocuklar zaten Konya’ya alışkınlar. Daha önce de burada kamp yapmışlardı. Konya onlara uğurlu geldi. İnşallah İtalya’da da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Burada en büyük emeklerden birisi de Özel Sporcular Federasyonu’na ait. Ben onlara da iş birliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca 21 Haziran’da finale kalırlarsa çocuklarımıza İtalya’ya gelme sözü verdik. Umuyorum ki finale kalacaklar, başarılı olacaklar. Hepsinin gözlerinde ve yüreklerinde bayrağımızı göndere çekmekle ilgili bir heyecan var. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

MİLLİ SPORCULARIN TEKRAR ŞAMPİYON OLACAKLARINA İNANCI TAM

Milli sporculardan takım kaptanı Birkan Dikici de, 2017’de kurulan Futsal Milli Takımının 2018’de Avrupa üçüncüsü, 2020’de ve 2021’de Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlattı. Haziran ayındaki şampiyonaya Konya’da hazırlandıklarını kaydeden Dikici, “Nasipse üçüncü kez Avrupa Şampiyonuluğunu kazanmayı çok istiyoruz. Kupayı Sayın Cumhurbaşkanımıza götürmeyi çok istiyoruz” dedi.

İkinci kaptanlardan Resul Orakçı ise, “Avrupa Şampiyonası’na Konya’da hazırlanıyoruz. İtalya’ya buradan gideceğiz inşallah. Hedefimiz kupayı almak. Hocamız sağolsun bizi hazırlıyor. Konya’yı çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hedefimiz Haziran ayındaki şampiyonada kupayı almak” ifadelerini kullandı.