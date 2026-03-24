SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri, Macaristan'da düzenlenen U20 İmreBaracsiMemorial Grekoromen Güreş Turnuvası'nda iki bronz madalya kazanarak uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırdı.

21-22 Mart tarihlerinde Macaristan'da 9 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen U20 İmreBaracsiMemorial Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Milli Takım adına mindere çıkan Büyükşehirli sporcular, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Turnuvada 60 kiloda mücadele eden Furkan Öden ile 77 kiloda mindere çıkan Alkan Akar, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcuların madalyaları, müsabakaları yerinde takip eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül tarafından takdim edildi. Sporcuların elde ettiği dereceler hem milli takım hem de Sakarya adına gurur kaynağı oldu.