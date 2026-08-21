Ukrayna savaşında Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkleri için Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutların teslimine başlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Tek bir kardeşimiz bile dışarıda kalmayacak' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Ukrayna'daki savaş sırasında çatışma bölgesinden çıkarılarak Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkleri, kalıcı yuvalarına kavuşuyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geçici barınma merkezlerinde misafir edilen soydaşlar için Bitlis'te inşa edilen konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceğine ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, Ahıska Türklerinin savaş sırasında yaşadıkları zorlu sürecin ardından Türkiye'de güvenli bir hayata kavuştuğunu belirtti.

KİBRİYA ANNENİN HİKÂYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Çiftçi'nin paylaşımında, savaş bölgesinden Türkiye'ye geçerken bir elinde Kur'an-ı Kerim, diğer yanında ise hayatını kaybeden evladının yadigârı 'Boncuk' isimli kedi yavrusunu taşıyan Kibriya isimli Ahıska Türkü annenin hikâyesine de yer verildi. Çiftçi, bu hikâyeyi Türkiye'nin 'merhamet medeniyetinin' somut örneklerinden biri olarak nitelendirdi.

KONUTLARIN YAPIMI SÜRÜYOR

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kalıcı konut projesinin Bitlis Valiliğinin çalışmalarıyla hayata geçirildiğini belirten Bakan Çiftçi, inşaatların devam ettiğini bildirerek, tüm hak sahibi Ahıska Türklerinin en kısa sürede kendi evlerine ve güvenli yuvalarına kavuşacağını ifade etti. Çiftçi, 'Tek bir kardeşimiz bile dışarıda kalmayacak' mesajını verdi.

MUHACİRE ENSAR OLMAK



Bizler, darda kalana kapısını açmayı, yurtsuz kalana yurt olmayı inancının ve medeniyetinin en mukaddes emaneti sayan bir milletiz.



Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın 'Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Türkiye olarak: pic.twitter.com/Vv7fcfsYam — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 21, 2026