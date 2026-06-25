Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kavşak kontrol cihazlarının güvenli ve kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla yeni bir konsept geliştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kavşak kontrol cihazlarında yaşanan aşırı ısınma ve elektrik kesintilerine karşı yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdi. Sinyalizasyon sisteminin bağlı olduğu elektrik hattına yerleştirilen güneş enerjisi paneliyle yaşanabilecek arızalar önlenecek. Sıcak yaz günlerinde aşırı ısınmadan kaynaklı kesilen ve trafikte tehlike oluşturan kesintiler 12 saate kadar tolere edilebilecek.

Mevcut sistemlerde kavşak kontrol panoları doğrudan güneş ışınlarına maruz kaldığı için yaz aylarında aşırı ısınma nedeniyle trafik lambalarında kapanmalar yaşanabiliyordu.

Yeni sistem kapsamında cihazların üzerine monte edilen güneş panelli çatı, panolar için gölgelik görevi görerek aşırı ısınmayı engelliyor. Aynı zamanda üretilen enerji akü sistemlerinde depolanarak cihazların enerji ihtiyacına katkı sağlıyor.

Trafik ışıkları, GES sistemi sayesinde arıza yaşansa bile 18 saat güneş enerjisiyle çalışabiliyor.

Arıza gece yaşandığında ise ekipler bölgeye ulaşıp sorunu çözene dek yaklaşık 7 saat boyunca batarya desteğiyle çalışmaya devam edebiliyor.

Elektrik kesintilerinde sinyalizasyon sistemlerinin devre dışı kalması; kaza riskinin artmasına, yaya güvenliğinin tehlikeye girmesine ve trafik akışında düzensizliklere neden olabiliyor.